Журналист назвал причины увольнения Рахимова из "Рубина"

Стало известно, почему в казанском "Рубине" приняли решение об увольнении главного тренера команды Рашида Рахимова.

Совет директоров казанского "Рубина" принял решение отправить в отставку с поста главного тренера клуба российского специалиста Рашида Рахимова, поскольку в команде уверены, что с таким составом можно показывать более интересную игру и находиться выше в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По данным источника, мнение тренера в данном вопросе не совпадает с убеждениями совета директоров и специалист настаивал на усилении состава в зимнее трансферное окно. Кроме того, как сообщается, руководство было недовольно вылетом "Рубина" из Фонбет Кубка России от тульского "Арсенала" (0:0, 2:3 (пен.)).

Не устраивает совет директоров и форма команды на финише зимней части сезона РПЛ. У команды всего одна победа в семи заключительных турах после октябрьской паузы на игры сборных.