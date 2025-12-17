Полузащитник «Бетиса» назвал болельщика гомофобом

Полузащитник «Бетиса» Айтор Руйбаль назвал гомофобом одного из болельщиков во время интервью.

После выездного матча Ла Лиги против «Райо Вальекано» в понедельник (0:0) один из фанатов крикнул футболисту с трибуны во время интервью: «Руибаль, накрась ногти!» Хавбек «Бетиса» прервал общение с журналисткой, чтобы ответить болельщику.