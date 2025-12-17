Полузащитник «Бетиса» назвал болельщика гомофобом

Хавбек «Бетиса» Руибаль во время интервью назвал гомофобом фаната «Райо», предложившего ему накрасить ногти
Полузащитник «Бетиса» Айтор Руйбаль назвал гомофобом одного из болельщиков во время интервью.
После выездного матча Ла Лиги против «Райо Вальекано» в понедельник (0:0) один из фанатов крикнул футболисту с трибуны во время интервью: «Руибаль, накрась ногти!» Хавбек «Бетиса» прервал общение с журналисткой, чтобы ответить болельщику.
«О, да ты гомофоб! Впрочем, это неважно. Такое происходит со мной на каждом матче, в этом нет ничего особенного», – сказал Руибаль в эфире Movistar.
