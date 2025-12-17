Экс-полузащитник «Химок» прошел медосмотр для перехода в «Локомотив»

Аргентинский полузащитник Лукас Вера успешно прошел медосмотр перед заключением контракта «Локомотивом». В ближайшее время 28-летний футболист подпишет соглашение с московской командой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

© ФК «Оренбург»

Ранее стало известно, что контракт Веры с «Локомотивом» будет рассчитан на 2,5 года.

До этого Лукас Вера числился в составе эмиратского клуба «Аль-Вахда», однако не провёл за него ни одной официальной игры.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 3 млн евро.

В Российской Премьер-Лиге аргентинец ранее играл за «Оренбург» и «Химки». Всего в РПЛ Вера провел 85 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 16 голевых передач.

После 18 туров «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла.