Эксперт определил, когда «Зенит» может уволить Семака

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке. По словам Бубнова, специалист может лишиться своей должности, если сине-бело-голубые потеряют очки в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой».

