Экс-игрок ЦСКА указал, какую позицию стоит усилить клубу

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Александром БЛАГОРАЗУМОВЫМ оценил итоги первой половины сезона для армейского клуба.

- Оцениваю положительно. Большую часть первой половины чемпионата команда лидировала, в конце уже немного сбавили обороты, но в целом, болельщики и руководство должны быть довольны - и результатами, и игрой. Такое редко бывает.

– Отставание от лидера - 4 очка, как считаете, ЦСКА сможет побороться за медали чемпионата во второй половине сезона?

- Если команды в предыдущих чемпионатах отыгрывали по 12 очков, я думаю, что тут, тем более ничего не закончено. Как говорится - впереди все самое интересное.

- Вопрос по трансферам. Какие позиции, на Ваш взгляд, требуют усиления?

- Я думаю будет куплен хороший нападающий - забивной, быстрый, наподобие Кордобы. Это необходимо, это в первую очередь. Потому что команде нужно забивать, не надеясь на полузащитников, на игроков, которые играют из глубины и отмечаются голевыми действиями - нужен полноценный нападающий.

По итогам 18 туров чемпионата России «Краснодар» (40 очков) возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА (36 очков) расположился на четвертой позиции перед зимним перерывом.

Тренер армейцев Фабио Челестини завоевал свой первый трофей в клубе в первом же матче - в июле, в игре за Суперкубок России был обыгран «Краснодар» со счетом 1:0.