«Зенит» сравнили с булкой хлеба

Известный отечественный специалист Сергей Ташуев высказался о «Зените», сравнив его с булкой хлеба. Напомним, сине-бело-голубые ушли на зимний перерыв на втором месте в Мир РПЛ.

© Чемпионат.com

— «Зенит» в последние два года стал играть менее ярко. С чем это связано?

— «Зенит» стал более чёрствым, как булка хлеба. Не знаю, что происходит внутри команды. Раньше сыгранность была лучше, в команде был Малком. Сейчас явного лидера в «Зените» нет. Малком являлся системообразующим футболистом, Педро сейчас ещё молод. Происходит шараханье из-за стартового состава, поэтому нарушаются командные взаимодействия. Да, «Зенит» является лидером, но брать очки им уже тяжело, нет шарма.

— Запутался ли в футболистах Семак?

— Возможно, да. Может, Сергей Богданович в творческих поисках. Одна из проблем «Зенита» — много футболистов. Вероятность тренерских ошибок из-за этого возрастает, — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».