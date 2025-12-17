Совет ФИФА утвердил рекордный призовой фонд ЧМ‑2026

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил сумму призовых участникам чемпионата мира 2026 года, сообщает пресс‑служба ФИФА.

© Соцсети

В общей сложности ФИФА распределит между национальным ассоциациями 727 миллионов долларов. Наибольшая часть призового фонда — 655 миллионов долларов — будет выплачена следующим образом:

— чемпион: 50 миллионов долларов;

— второе место: 33 млн;

— третье место: 29 млн;

— четвертое место: 27 млн;

— 5–8‑е места: 19 млн;

— 9–16‑е места: 15 млн;

— 17–32‑е места: 11 млн;

— 33–48‑е места: 9 млн.

Кроме того, каждая команда, прошедшая квалификацию, получит $1,5 млн на покрытие расходов на подготовку к турниру. Это означает, что всем участникам гарантировано как минимум $10,5 млн за выступление на ЧМ‑2026.

