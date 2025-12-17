Опубликован список игроков, сыгравших больше всех в Кубке России

Опубликован список игроков, сыгравших наибольшее количество минут в Кубке страны.

Центральный защитник "Зенита" Нуралы Алип в 2025 году провел больше всех минут в Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба турнира. На счету Алипа 957 минут.

В пятерке лучших также сразу четыре футболиста московского ЦСКА - защитник Мойзес (935), вратарь Владислав Тороп (900), хавбек Матвей Кисляк (881) и защитник Милан Гайич (872).

Напомним, матчи полуфинала Пути РПЛ и второго этапа четвертьфинала Пути Регионов пройдут 3-5 марта 2026 года.