В «Барселоне» поймали игрока, который сливал информацию журналистам

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик накануне поймал игрока команды, который сливал частную информацию в прессу. Об этом сообщает журналист онлайн-издания COPE Виктор Наварро в социальной сети X. Ни имя футболиста, ни данные об информации, ставшей достоянием общественности, Наварро не сообщает.

«Барселона» после 17 туров Ла Лиги лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на четыре очка.

В следующем матче внутреннего первенства сине-гранатовые сыграют с «Вильярреалом» на выезде. Игра состоится 21 декабря и начнётся в 18:15 по московскому времени.