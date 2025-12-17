Экс-тренер «Ахмата» рассказал о будущем Сперцяна

Футбольный тренер Сергей Ташуев прокомментировал возможный уход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в другой клуб этой зимой.

«В России Эдуард – ведущий футболист, лидер «Краснодара». Пока нет предложения, лучше оставаться в «Краснодаре». «Краснодар» ждёт серьёзного предложения» - рассказал Ташуев.

Эдуард Сперцян дебютировал за основу краснодарской команды 18 сентября 2020 года в матче РПЛ против «Химок». Осенью того же года впервые сыграл в Лиги Чемпионов против лондонского «Челси». В составе «Краснодара» 25-летний футболист стал чемпионом России сезона 2024/25 годов. По итогам того же сезона был признан лучшим полузащитником РПЛ.

В нынешнем сезоне Премьер-Лиги Сперцян провёл 18 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 12 голевых передач. В Кубке России полузащитник быков сыграл 6 игр и забил один гол. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 млн евро.

За сборную Армении Сперцян играет с 2021 года. Провёл за национальную команду 36 матчей и забил 10 голов. 7 ноября 2025 года был назначен капитаном армянской сборной решением главного тренера Егише Меликяном.