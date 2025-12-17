Экс-защитник ЦСКА вспомнил историю с первой тренировки «Эспаньола»

Дмитрий Кузнецов: «Я в ЦСКА ходил с сумкой, где лежали бутсы, косметичка. Пришел на тренировку «Эспаньола», спрашивают: «Ты что с собой принес? Продукты?»
Бывший защитник ЦСКА и президент «Союза» Дмитрий Кузнецов вспомнил историю с первой тренировки «Эспаньола».
«Я жил в Советском Союзе, получал мизерную зарплату. А когда на меня все вот это свалилось, то и не знаешь, что происходит. Я в ЦСКА ходил с сумкой. У меня там лежали бутсы, форма, косметичка. В Испанию приехал. Пришел на первую тренировку «Эспаньола». Меня спрашивают: «Ты что с собой принес в сумке? Продукты?» Я говорю: «Да какие продукты?» Мне сказали, что ничего с собой брать не надо, здесь все есть. Сказали: «С собой возьми только душ и расческу, и приходи на тренировку». Даже на бутсах хотели шипы сами накручивать. Я сказал: «Не, не надо. Бутсы – мой инструмент, сам буду накручивать», – сказал экс-защитник ЦСКА.
