Агент игрока «Зенита» прокомментировал информацию о переговорах с ЦСКА

Агент нападающего «Зенита» Лусиано Гонду Густаво Гони опроверг информацию об интересе со стороны ЦСКА.

Ранее Sport24 сообщил, что армейцы активно интересуются возможностью трансфера аргентинца зимой и уже начали переговоры с «Зенитом».

«По этому поводу нет никакого предложения», – сказал Гони.

В сезоне-2025/26 Гонду провел за «Зенит» в 14 матчах Мир РПЛ и ни разу не забил. Его подробная статистика доступна здесь.