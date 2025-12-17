Агент игрока «Зенита» прокомментировал информацию о переговорах с ЦСКА

Агент Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к форварду: «Никакого предложения нет»
Агент нападающего «Зенита» Лусиано Гонду Густаво Гони опроверг информацию об интересе со стороны ЦСКА.
Ранее Sport24 сообщил, что армейцы активно интересуются возможностью трансфера аргентинца зимой и уже начали переговоры с «Зенитом».
«По этому поводу нет никакого предложения», – сказал Гони.
В сезоне-2025/26 Гонду провел за «Зенит» в 14 матчах Мир РПЛ и ни разу не забил. Его подробная статистика доступна здесь.
Пономарев об опросе ВЦИОМ про лимит: «Легионеров можно вообще убрать – зачем они нужны? Тем более, в серьезных соревнованиях мы не участвуем»
Евгений Корешков: «Постараюсь сделать все, чтобы «Трактор» играл зрелищно и побеждал. Я работал в топ-клубах – ЦСКА, СКА. Многому научился, готов руководить командой»
Илья Авербух: «Совершенно не согласен, что наше женское катание стоит на месте или деградирует. Петросян – самая сильная фигуристка в мире»
Пономарев об опросе ВЦИОМ про лимит: «Легионеров можно вообще убрать – зачем они нужны? Тем более, в серьезных соревнованиях мы не участвуем»
Евгений Корешков: «Постараюсь сделать все, чтобы «Трактор» играл зрелищно и побеждал. Я работал в топ-клубах – ЦСКА, СКА. Многому научился, готов руководить командой»
Илья Авербух: «Совершенно не согласен, что наше женское катание стоит на месте или деградирует. Петросян – самая сильная фигуристка в мире»