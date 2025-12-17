Руководство «Рубина» оценило работу Рахимова в клубе

На прошлой неделе прошло заседание правления казанского «Рубина». На этом заседание был подведены итоги первой части сезона в РПЛ и Кубке России.

В числе участников заседания был и главный тренер команды Рашид Рахимов. Выступление «Рубина» в первой части сезона было признано неудовлетворительно. По итогам 18 туров Чемпионата России казанцы занимают седьмое место с 23 очками на своём счету. Клуб одержал 6 побед, сыграл 5 матчей вничью и проиграл 7 игр. В Кубке России «Рубин» завершил своё выступление на стадии четвертьфинала Пути регионов, проиграв тульскому «Арсеналу».

После заседания правления Рахимов уехал из столицы Татарстана. Ранее появилась информация, что специалист может покинуть пост главного тренера команды. Одной из причин возможной отставки может быть конфликт с руководством клуба.

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. Под его руководством казанская команда стала победителем Первой лиги в сезоне 2022/23 годов и вернулась в РПЛ.