Станкович подписал контракт с «Црвеной Звездой»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович согласовал условия личного контракта с белградской «Црвеной Звездой» и ближайшее время официально возглавит команду, сообщает Telegraf.

Станкович сменит на этом посту Владана Милоевича и приступит к работе в начале января 2026 года. Для тренера это будет второй опыт работы в белградском клубе: ранее он руководил «Црвеной Звездой» с декабря 2019 по август 2022 года, выиграв с ней два чемпионских титула и два Кубка Сербии.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.