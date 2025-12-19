Экс-игрок "Локомотива" высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Экс-игрок "Локомотива" Михаил Ашветия высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

"Краснодар", "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" будут претендовать на победу в РПЛ. "Зенит" — фаворит чемпионской гонки. Он уже много раз занимал первое место. В прошлом сезоне этого не произошло. Команда с новой силой начнёт вторую часть сезона и победит", - приводит слова Ашветия Metaratings.

По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. Петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали, до этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

После 18 сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 40 набранными очками в своем активе. Петербуржцы располагаются на второй строчке и отстают от южан на один балл.