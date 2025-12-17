Сафонов выиграл шестой трофей в составе ПСЖ

Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов завоевал шестой титул в составе французского футбольного клуба.

© Global look

В среду ПСЖ обыграл бразильский "Фламенго" (1:1, 2:1 по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Встреча прошла в Катаре.

26-летний Сафонов провел четвертый матч за ПСЖ подряд. Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.