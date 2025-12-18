Фанаты ПСЖ потребовали сделать Сафонова основным вратарем

Болельщики "Пари Сен-Жермен" требуют сделать российского вратаря Матвея Сафонова основным голкипером команды после победного финала Межконтинентального кубка.

Сафонов стал героем встречи с "Фламенго". Основное время закончилось вничью 1:1, а в послематчевой серии удачливее были парижане - 2:1. Матвей отразил сразу четыре удара с "точки", установив исторический рекорд.

Фанаты ПСЖ словно сошли с ума после такого яркого выступления россиянина. "Сафонов, мы тебя любим. Шевалье (вратарь-конкурент Матвея - Прим. "РГ"), вон из клуба"; "Матвею надо дать пожизненный контракт. Собираюсь выучить русский язык и назвать сына Сафоновым. И это вполне разумно"; "Шевалье, заказывай теплую куртку, она тебе понадобится на скамейке запасных"; "Сафонов "уволил" Шевалье"; "Сафонов - ты просто герой"; "Величайший в истории. Сафонов завоевал сердце нации", - вот лишь несколько комментариев болельщиков в социальных сетях.

Что касается комментариев действующих лиц, то главный тренер ПСЖ Луис Энрике похвалил Сафонова, но вместе с тем не стал конкретно отвечать на вопрос, станет ли теперь россиянин номером один команды.