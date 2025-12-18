Фанаты ПСЖ потребовали сделать Сафонова основным вратарем
Болельщики "Пари Сен-Жермен" требуют сделать российского вратаря Матвея Сафонова основным голкипером команды после победного финала Межконтинентального кубка.
Сафонов стал героем встречи с "Фламенго". Основное время закончилось вничью 1:1, а в послематчевой серии удачливее были парижане - 2:1. Матвей отразил сразу четыре удара с "точки", установив исторический рекорд.
Фанаты ПСЖ словно сошли с ума после такого яркого выступления россиянина. "Сафонов, мы тебя любим. Шевалье (вратарь-конкурент Матвея - Прим. "РГ"), вон из клуба"; "Матвею надо дать пожизненный контракт. Собираюсь выучить русский язык и назвать сына Сафоновым. И это вполне разумно"; "Шевалье, заказывай теплую куртку, она тебе понадобится на скамейке запасных"; "Сафонов "уволил" Шевалье"; "Сафонов - ты просто герой"; "Величайший в истории. Сафонов завоевал сердце нации", - вот лишь несколько комментариев болельщиков в социальных сетях.
Что касается комментариев действующих лиц, то главный тренер ПСЖ Луис Энрике похвалил Сафонова, но вместе с тем не стал конкретно отвечать на вопрос, станет ли теперь россиянин номером один команды.
"Впервые вижу, чтобы вратарь отразил четыре пенальти. Сафонов молодец. Сейчас не самое подходящее время для разговоров об основном голкипере. Пришло время отпраздновать трофей, поздравить всех - и тех, кто играл, и тех, кто остался в запасе. Мы хотим продолжать творить историю", - подчеркнул Энрике.