Гол Миранчука признан лучшим в «Атланте Юнайтед»

Гол российского полузащитника американской «Аталанты Юнайтед» Алексея Миранчука признан лучшим в клубе за 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Алексей Миранчук отличился в матче с «Сиэтл Саундерс» на 90+9-й минуте. Он пробил из-за пределов штрафной в дальний верхний угол. Этим голом Миранчук сравнял счёт, игра завершилась вничью — 2:2.

В сезоне-2025 МЛС 30-летний Алексей Миранчук провёл 33 матча, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. «Атланта Юнайтед» не вышла в плей-офф, заняв 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.