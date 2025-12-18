«Герой сегодня, номер 1 завтра?». Мировые СМИ обсуждают подвиг Сафонова

Российский голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов 17 декабря стал победителем Межконтинентального кубка, вратарь отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти против бразильского "Фламенго" и принес ПСЖ победу со счетом 2:1 (основное время и дополнительное время - 1:1). ТАСС собрал реакцию мировых СМИ на выступление россиянина.

Французская газета L'Equipe в материале, посвященном победе ПСЖ, в заголовке задается вопросом: "Сафонов - герой сегодня и номер один завтра?". Этот заголовок отсылает к вопросу о первом номере ПСЖ: спортивные СМИ Франции часто обсуждают, кто должен быть основным вратарем парижан - Сафонов или Люка Шевалье. Как пишет газета, в начале сезона позиция Шевалье казалась непоколебимой, однако главный тренер ПСЖ Луис Энрике доверил Сафонову место в старте в четвертой игре подряд, что подогрело интерес медиа и болельщиков к противостоянию за звание главного вратаря гегемона французского футбола.

Агентство RMC Sport открыто называет определяющим успех Сафонова в серии пенальти в конкуренции с Шевалье. В агентстве предполагают, что россиянин закрепится в старте ПСЖ в важных матчах на ближайшие несколько недель. Подобной позиции придерживается и Le Parisien: "Героем мог быть только он. Выйдя в старте Межконтинентального кубка, Сафонов, возможно, возобновил дискуссии о главном вратаре ПСЖ, Шевалье теперь должен беспокоиться о своей позиции в стартовом составе", - пишут колумнисты газеты.

Бразильский портал Globo обратил внимание, что перед серией пенальти тренер вратарей ПСЖ дал Сафонову бумагу, на которой, вероятнее всего, была шпаргалка, подсказывающая, куда чаще всего бьют футболисты "Фламенго". Журналисты Globo пишут, что Сафонов, "ранее неизвестный широкой публике", стал творцом победы французской команды.

Германский портал Kicker заявил, что Сафонов "блистал" во время серии пенальти, а многие СМИ использовали эпитет "герой", говоря о выступлении россиянина, среди них испанская Marca и итальянская Corriere dello Sport.