Убит футболист «Барселоны»

Защитник эквадорского футбольного клуба «Барселона» Марио Пинейда погиб на 34-м году жизни после нападения на него. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях. Эквадорские средства массовой информации подчёркивают, что вместе с футболистом погибла его супруга. Мать Марио получила ранения.

Пинейда был игроком «Барселоны» с 2016 года. Вместе с клубом он дважды выигрывал чемпионат Эквадора, а также становился обладателем Кубка страны. По ходу игровой карьеры Марио выступал за эквадорские «Индепендьенте дель Валье» и «Насьональ», бразильский «Флуминенсе».

Летом 2015 года Пинейда принял участие в Кубке Америки в Чили. На турнире он был запасным и не сыграл ни минуты.