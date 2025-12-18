Министр спорта РФ назвал Сафонова наследником Яшина

Дегтярев о Сафонове: «Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Лишнее подтверждение, что без России мировой спорт будет не тот»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отреагировал на выступление Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.
Вратарь «ПСЖ» отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти)
«Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Русские звезды вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот», – написал Михаил Дегтярев.
