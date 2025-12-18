Батраков пошутил об отбитых пенальти Сафонова

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Батраков поздравил российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова с отражёнными пенальти в матче с "Фламенго".

"Натренировал, получается. Поздравляю, Мотя!" — написал Батраков в соцсети, также опубликовав видео, на котором он бьет пенальти по воротам Сафонова во время тренировки сборной России.

В среду, 17 декабря "ПСЖ" одержал победу над бразильским "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА по серии пенальти (1:1, 2:1). Матвей Сафонов отразил четыре удара подряд. Тем самым российский вратарь стал первым в истории футбола, кому удалось отбить четыре мяча в серии турнира ФИФА.

Сафонов перешел из "Краснодра" в "ПСЖ" летом 2024 года. За это время он стал обладателем шести трофеев с французской командой, в том числе выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.