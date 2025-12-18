Экс‑вратарь «Спартака» признан лучшим игроком «Урала»

Голкипер Александр Селихов признан лучшим футболистом «Урала» по итогам первой части сезона ПАРИ Первой лиги, сообщает пресс‑служба екатеринбуржцев.

© ФК «Урал»

31‑летний Селихов сыграл в 19 матчах Первой лиги, в которых пропустил 11 мячей и 10 раз оставил ворота в неприкосновенности.

«Урал» с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, уступая воронежскому «Факелу» 7 баллов.

Селихов пополнил состав «Урала» в феврале. Ранее футболист выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

