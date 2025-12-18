Экс-тренер "Динамо" назвал имя подходящего тренера для клуба

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин рассказал, кого считает хорошим наставником для бело-голубых.

"Я думаю, Черчесов — хороший кандидат на пост главного тренера "Динамо", у него очень хороший тренерский штаб. Я, например, половину успеха отдаю его помощникам. Люди, с которыми он играл и работал вместе в сборной и в других клубах. Черчесов опытнее, чем Гусев", — приводит слова Силкина "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что совет директоров "Динамо" обсуждал кандидатуры исполняющего обязанности главного тренера команды Ролана Гусева и Станислава Черчесова, возглавляющего "Ахмат".

Напомним, 17 ноября московский клуб покинул Валерий Карпин, который занимал должность главного тренера с лета 2025 года. "Динамо" временно руководит Ролан Гусев. Вместе с ним бело-голубые провели четыре матча, в которых одержали одну победу, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. На данный момент "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 21 очко по итогам 18-ти туров.