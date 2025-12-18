«Спартаку» предложили назначить главным тренером Аленичева

Орлов предложил «Спартаку» назначить Аленичева: «Он собрал команду, а Каррера на этих идеях выиграл. И где он потом работал? Никуда не взяли. Дмитрий – спартаковец»
Комментатор Геннадий Орлов предположил, что Дмитрий Аленичев мог бы стать главным тренером «Спартака».
По ходу этого сезона красно-белые уволили Деяна Станковича, после чего команду возглавил Вадим Романов в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
– «Спартаку» нужен иностранец?
– Франсис Кахигао, наверное, будет искать иностранца. А я бы вспомнил про Аленичева.
– Ну, он уже пробовал.
– Он пробовал, но его выгнали после второго или третьего тура. А потом эта команда, которая готовилась к чемпионату, стала чемпионом.
Он же эту команду-то собрал. А Каррера на этих дрожжах, на этих идеях выиграл первое место. И где он потом работал? Он ни в одной команде, никуда его не взяли. Это о чем-то говорит?
– Говорит. То есть, думаете, можно Аленичеву дать еще один шанс?
– Почему нет? Надо с ним поговорить, захочет ли он.
Это же пиар-акция замечательная. Он выиграл вместе с Моуринью, под его руководством, Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. Так что бэкграунд у него потрясающий.
Иностранные футболисты об этом прочитают, где он играл и что, и авторитет у него будет.
Но самое главное – он спартаковец. Болельщики пойдут на него. А это очень важно сейчас, – сказал Геннадий Орлов.
