Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов установил историческое достижение, отбив четыре пенальти подряд, и доказал, что благодаря труду и веры в себя можно свернуть горы. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти финального матча Межконтинентального кубка одержал победу над бразильским "Фламенго". Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).