Генсек РФС назвал достижение Сафонова историческим

Митрофанов назвал историческим достижение вратаря ПСЖ Сафонова
Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов установил историческое достижение, отбив четыре пенальти подряд, и доказал, что благодаря труду и веры в себя можно свернуть горы. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
17 декабря ПСЖ в серии пенальти финального матча Межконтинентального кубка одержал победу над бразильским "Фламенго". Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
"Мы гордимся Матвеем. Он не только установил исторический рекорд в мировом футболе, но и еще раз доказал, что трудом, упорством и верой в себя можно свернуть горы. Это прекрасный пример для молодых ребят, которые только начинают свой путь в спортшколах и соревнованиях Юношеской футбольной лиги", - сказала Митрофанов.