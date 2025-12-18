Агент назвал условие для роста трансферной стоимости Сафонова

Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов после долгого перерыва вернулся на поле и помог команде выиграть в финальном матче Межконтинентального кубка, но пока это вряд ли сильно повлияет на его трансферную стоимость. Такое мнение ТАСС высказал российский функционер и агент Владимир Кузьмичев.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Сафонова составляет €15 млн. Матч между ПСЖ и бразильским "Фламенго" прошел 17 декабря в катарском Эр-Райяне и завершился победой французов в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1.

"Вчерашняя игра вряд ли сильно повлияет на трансферную стоимость Сафонова. Но стоит отметить, что после долгого перерыва в игровой практике он вышел на поле именно тогда, когда это было необходимо команде, и принес трофей, - сказал Кузьмичев. - Это заслуживает внимания, поэтому сейчас на Матвея будут смотреть уже под другим углом".

"Прогнозировать динамику его трансферной стоимости сложно. Для положительного изменения нужно постоянное игровое время, особенно для вратаря. Если он своей игрой убедит главного тренера, что достоин быть первым номером в команде, тогда можно будет говорить о росте стоимости. И если Сафонов станет номером один и будет регулярно выходить на поле в ключевых матчах, его трансферная стоимость действительно вырастет", - добавил он.

Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка в составе ПСЖ и первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Он провел четыре последних матча за клуб, два из которых - "на ноль". Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.