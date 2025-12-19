Раскрыта реакция Шевалье на игру Сафонова в стартовом составе ПСЖ

Раскрыта реакция Люки Шевалье — конкурента Матвея Сафонова в ПСЖ — на игру россиянина в стартовом составе парижской команды. Ее приводит L’Equipe.

В окружении французского вратаря сообщили, что Шевалье тяжело воспринял, что не сыграл в матче за Межконтинентальный кубок с бразильским «Фламенго». L’Equipe пишет, что в предыдущих матчах не до конца восстановился от повреждения, но был готов сыграть в этой встрече.

По информации издания, после подписания контракта с ПСЖ Шевалье столкнулся с большим давлением, к которому не был готов. Нынешняя ситуация может пойти на пользу голкиперу и помочь ему восстановиться психологически, считают в его окружении.

17 декабря Сафонов принес ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1. В серии пенальти российский голкипер совершил четыре сейва подряд и принес парижанам шестой титул в нынешнем сезоне.

До этого россиянин провел в стартовом составе ПСЖ три матча, в которых пропустил два мяча. Сафонов получил место в основе клуба после травмы Шевалье.