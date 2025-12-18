Экс-тренер Сафонова оценил игру вратаря в финале Межконтинентального кубка ФИФА

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря Матвея Сафонова, оценил игру голкипера в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Вчера, 17 декабря, французский "Пари Сен-Жермен" обыграл бразильский "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре подряд удара игроков красно-черных.

"Четыре сейва Сафонова говорят о том, что он на правильном пути. Я всегда знал, что он сильный вратарь. Он в состоянии конкурировать за место первого номера в "ПСЖ". На данный момент он лучший российский вратарь за последние десять лет. По достижениям уже обошел Акинфеева, завоевал все титулы", — отметил Чистяков в беседе с Metaratings.

В прошлом сезоне Матвей Сафонов выиграл с "ПСЖ" чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов УЕФА. В этом сезоне он завоевал с командой Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.

Игра с "Фламенго" стала для Сафонова четвертой в сезоне.