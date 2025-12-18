Семин поделился мнением об игре Сафонова за ПСЖ

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился мнением об игре Матвея Сафонова за "Пари Сен-Жермен" в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Вчера, 17 декабря, французский "ПСЖ" обыграл "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре подряд удара игроков бразильской команды.

В текущем сезоне Матвей Сафонов провел 4 матча. До игры с "Фламенго" он защищал ворота парижан в играх с "Ренном" (5:0), "Атлетиком" (0:0) и "Мецем" (3:2).