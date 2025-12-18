Семин поделился мнением об игре Сафонова за ПСЖ

Семин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем "ПСЖ"
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился мнением об игре Матвея Сафонова за "Пари Сен-Жермен" в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Вчера, 17 декабря, французский "ПСЖ" обыграл "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре подряд удара игроков бразильской команды.
"Эмоции самые лучшие. Матвей Сафонов представляет "Краснодар", нашу лигу и сборную России. Нужно отметить и тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Сафонов дождался своего шанса. Это выдающийся успех! У Матвея большие шансы продолжать играть в стартовом составе "ПСЖ", — передает слова Семина "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне Матвей Сафонов провел 4 матча. До игры с "Фламенго" он защищал ворота парижан в играх с "Ренном" (5:0), "Атлетиком" (0:0) и "Мецем" (3:2).