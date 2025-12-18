Газизов назвал лучшего тренера 2025 года

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» назвал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим специалистом 2025 года.

© Соцсети

«Краснодар» под руководством Мусаева по итогам сезона‑2024/25 впервые стал победителем чемпионата России по футболу. В текущем сезоне команда вновь лидирует в таблице после 18 туров. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу с 40 очками, у идущего вторым «Зенита» на один балл меньше.

— В 2025 году лучшим тренером был Мусаев, однозначно. Завоевал чемпионство и остался после первой части нового сезона на первом месте. Здесь это надо признать. Хотя понятно, что есть кейсы и других отечественных специалистов — тот же Талалаев, который хорош с «Балтикой», показывает результаты. Галактионов очень хорошую игру ставит в «Локомотиве». Очень много вещей есть интересных, не хочу никого обижать. Отмечу, что и Семак свой класс поддерживает. Так долго держать такую команду в течение семи‑восьми лет — это очень серьезно, — сказал Газизов «Матч ТВ».

