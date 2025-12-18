Сафонову помогла шпаргалка на полотенце

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов использовал шпаргалку на полотенце во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1).

Матч команд состоялся накануне на стадионе «Ахмад Бин Али» в катарском Эр-Райяне.

Перед серией пенальти тренер вратарей «ПСЖ» объяснил Сафонову про пенальтистов и дал ему небольшое красное полотенце со шпаргалкой. Перед каждым последующим 11-метровым россиянин пользовался шпаргалкой. В итоге, вратарь справился с ударами Педро Абреу, Лео Перейры, Сауля Ньигеса и Луиса Араужо.

После игры главный тренер «Фламенго» Фелипе Луис сказал, что у него было ощущение, будто Сафонов смотрел предматчевую тренировку его команды.

Российский вратарь стал первым вратарем в истории футбола с четырьмя отраженными пенальти подряд в серии на турнире ФИФА.