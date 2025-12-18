В «Краснодаре» рассказали, когда будет принято решение по будущему нападающего

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал, когда будет принято решение по будущему нападающего команды Александра Кокшарова. Осенью этого года отец форварда обвинил кубанский клуб в том, что его сыну не дают возможности покинуть команду. В этом сезоне Кокшаров не провёл ни одной игры, в прошлой кампании Александр отыграл пять матчей в рамках Мир РПЛ за «Пари НН», забил один гол и сделал одну передачу.

— Что известно об Александре Кокшарове? Давно о нём не слышно, хотя он до сих пор числится на сайте в основном составе команды.

— Насколько мне известно, он сейчас восстанавливается после травмы и пока ещё не готов к тому, чтобы тренироваться с основной командой. После того как он восстановится, посмотрим, что он может делать, и примем решение относительно его будущего в команде, — приводит слова Бузникина «Комсомольская правда — Краснодар».