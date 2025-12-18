Канчельскис назвал преимущество британского паспорта

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что может не ждать получения виз из-за того, что у него есть британский паспорт, передает Sport24.

«Есть очевидное преимущество: могу купить билет и хоть сейчас поехать в любую страну мира. Рад, что мне не нужно ждать получения визы в определенные страны», — сказал Канчельскис.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. За это время он провел в составе манкунианцев 161 матч во всех турнирах и забил 36 мячей. Сейчас Канчельскис является является главным тренером брянского «Динамо».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.