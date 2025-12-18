Мостовой оценил игру Сафонова

Мостовой о сэйвах Сафонова: «Игроки «Фламенго» пробили так, что даже беременная отобьет. Работа вратаря в этом и заключается. Матвей молодец, что цепляется за свой шанс»
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил игру Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.
Вратарь «ПСЖ» отразил четыре удара с пенальти подряд в послематчевой серии против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) и установил рекорд.
«Работа вратаря в этом и заключается. Здорово, что Матвей снова сыграл и в послематчевых пенальти вышел победителем. Сейчас Энрике станет тяжелее оставлять Матвея на скамейке – сразу появятся вопросы. Но выиграл ли Сафонов конкуренцию у Шевалье окончательно? Представьте на секунду, если бы «ПСЖ» проиграл по пенальти – что тогда было бы? Хорошо, что так сложилось, и Матвей отбил четыре пенальти подряд. Понятно, что игроки «Фламенго» пробили так, что даже беременная отобьет, но это не важно. Матвей цепляется за свой шанс, молодец», – сказал Мостовой.
Экс-ассистент тренера Египта о Салахе: «Интервью произвело революцию в стране. 99% поддерживают его, как и болельщики «Ливерпуля», судя по реакции на «Энфилде»
Глава КДК о расизме Вильягры в адрес Кордобы: «Игрок ЦСКА отрицает расистские оскорбления. Футболисты и тренеры армейцев не слышали, чтобы Родриго произносил то, что ему приписывают»
«Ред Булл» представил номер 3 Ферстаппена в новом стиле
Экс-ассистент тренера Египта о Салахе: «Интервью произвело революцию в стране. 99% поддерживают его, как и болельщики «Ливерпуля», судя по реакции на «Энфилде»
Глава КДК о расизме Вильягры в адрес Кордобы: «Игрок ЦСКА отрицает расистские оскорбления. Футболисты и тренеры армейцев не слышали, чтобы Родриго произносил то, что ему приписывают»
«Ред Булл» представил номер 3 Ферстаппена в новом стиле