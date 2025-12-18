Экс-ассистент тренера Египта: интервью Салаха произвело революцию в стране

Бывший помощник тренера сборной Египта заявил, что вся страна поддерживает Мохамеда Салаха после его высказываний о «Ливерпуле» в интервью. Диаа Эль-Саид работал с египетским вингером с 16 лет.

Напомним, ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»

После этого игрока не включили в заявку на матч с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0). Позднее футболист вернулся в состав.