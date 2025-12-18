Болельщики ПСЖ посвятили Сафонову песню

Болельщики французского «ПСЖ» посвятили песню российскому голкиперу Матвею Сафонову после победы клуба над бразильским «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка.

Фрагмент трека был выложен в аккаунте Parisinside в социальной сети. Отмечается, что исполнителем песни стал Icekeeper. В песне фанаты обращаются к российскому вратарю:

«Новый трофей, спасибо, Матвей! Еще один финал, Париж в огне, эй; Русский богатырь стоит во весь рост! У «ПСЖ» позади стена, ничего не пролетит! Русский сигма бой, застывший взгляд, четыре пенальти — все отражены; Он спасает быстрее, чем они едят улиток, Одной рукой, двумя руками — Париж выкрикивает его имя».

В припеве фанаты называют Сафонова героем, Д’Артаньяном, легендой, боссом и ключевым игроком, а также призывают назвать «минимум улицу» в его честь.

Полный трек под названием «Save4Nov» доступен на сайте SoundCloud.

Встреча в Эр‑Райяне (Катар) завершилась победой «ПСЖ» в серии пенальти (1:1, 2:1), Сафонов отразил четыре удара и был признан лучшим игроком матча.

Для российского голкипера это шестой трофей в составе «ПСЖ». Сафонову 26 лет, он перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. Ранее вместе с клубом он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.