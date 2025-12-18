Губерниев поставил Сафонова выше Аршавина

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что достижение российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который отбил четыре подряд пенальти в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка против «Фламенго», по вкладу в историю футбола превосходит четыре гола Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля» в матче АПЛ.

© Матч ТВ

Встреча в Эр‑Райяне (Катар) завершилась победой «ПСЖ» в серии пенальти (1:1, 2:1), Сафонов отразил четыре удара и был признан лучшим игроком матча. Россиянин стал первым голкипером в истории футбола, кто смог отразить четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Аршавин забил четыре гола за «Арсенал» в матче чемпионата Англии против «Ливерпуля» в 2009 году.

— Сравнимо ли достижение Сафонова с покером Андрея Аршавина на «Энфилде»?

— И да, и нет. Есть нюанс, что Аршавин забил четыре гола не в финале Межконтинентального кубка. Не умаляю достоинств Андрея, его покер — выдающийся момент, но по вкладу в историю футбола достижение Сафонова круче, потому что он первый человек в истории, которому это удалось сделать на турнирах ФИФА.

Это действительно нетривиальное событие, он огромный молодец. Он не боится конкуренции, не уходит из «ПСЖ». Сначала конкурировал с Доннаруммой, выиграл Лигу чемпионов, сейчас выиграл Межконтинентальный кубок и уже у Шевалье отнимает звание первого номера. Сафонов — настоящий герой спорта, который не боится. С таких людей надо пример брать. Через неудачи, пропущенные голы в сборной — это показывает, что Матвей не опускал руки. Сейчас продолжает тренироваться, доказывать, играет в сильной команде. Все мы берем пример с Матвея Сафонова, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Для российского голкипера это шестой трофей в составе «ПСЖ». Сафонову 26 лет, он перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. Ранее вместе с клубом он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.