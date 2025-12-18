Тренер по MMA отметил влияние Дзюбы

Известный тренер по смешанным единоборствам Тарас Кияшко поделился мнением о том, какое влияние на современный футбол оказывает нападающий "Акрона" Артем Дзюба.

© ФК "Акрон"

Напомним, Дзюба является российским футболистом с наибольшим количеством забитых мячей на клубном и международном уровне, а также лучшим бомбардиром в истории сборной России.

"Влияние Артема на российский футбол колоссальное! Он один из лучших нападающих за последние 15 лет. Если посмотреть на статистику и рекорды в российском футболе, фамилия Дзюбы как форварда почти всегда стоит на первом месте. У него дух и характер чемпиона!" — передает слова Кияшко "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне Артем Дзюба провел 16 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. "Акрон" завершил первую часть сезона 2025/2026 на 9-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 21 очком в активе.