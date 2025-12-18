Генсек РФС принял участие в работе комитетов ФИФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов принял участие в работе комитетов Международной федерации футбола (ФИФА) в Катаре.

Рабочие встречи комитетов и пленарное заседание Совета ФИФА прошли в Дохе 16 и 17 декабря.

— Совет ФИФА — ключевой орган управления мировым футболом. Участие в его заседаниях важно для общения и обмена опытом. У РФС выстроены стабильные рабочие отношения как с большинством национальных ассоциаций, так и с руководством ФИФА. В Катаре мы в очередной раз убедились в заинтересованности коллег в сотрудничестве. Развитие детско‑юношеского футбола является одним из приоритетных направлений работы РФС, и инициативу по созданию международных турниров мы можем только приветствовать, — приводит слова Митрофанова пресс‑служба РФС.

Отмечается, что совет одобрил запуск новых международных турниров в формате фестивалей для футболистов не старше 15 лет. Их проведение запланировано на 2026 год с участием всех 211 ассоциаций‑членов ФИФА. Матчи будут проходить на площадках уменьшенного размера и с сокращенной продолжительностью игрового времени.