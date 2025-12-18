Семин назвал главное разочарование года в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Анной ИВАНОВОЙ назвал лучшего футболиста года и главное разочарование.

— На мой взгляд номер один сегодня — это Матвей Сафонов. Он совершил, можно сказать, чудо вчера. Его команда выиграла Межконтинентальный кубок, —отметил Семин.

— А в РПЛ?

— Кордоба. Во-первых, «Краснодар» на первом месте. Во-вторых, Кордоба всегда вносит решающий вклад в победу.

— Кто вас разочаровал?

— Нет таких. На разочарующих сложно смотреть. Из лучших, конечно «Краснодар». Они на первом месте. А разочаровали те, которые внизу: «Нижний Новгород», «Оренбург».

— «Спартак» вас не разочаровал?

— «Спартак», наверное, не разочаровал, а не выполняет свои задачи, которые были поставлены перед сезоном.

После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 40 очками. На втором месте находится «Зенит» (39), а на третьем — «Локомотив» (37).