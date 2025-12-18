Семин назвал главное разочарование года в РПЛ

Сёмин рассказал, кто его разочаровал в РПЛ
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Анной ИВАНОВОЙ назвал лучшего футболиста года и главное разочарование.
— На мой взгляд номер один сегодня — это Матвей Сафонов. Он совершил, можно сказать, чудо вчера. Его команда выиграла Межконтинентальный кубок, —отметил Семин.
— А в РПЛ?
— Кордоба. Во-первых, «Краснодар» на первом месте. Во-вторых, Кордоба всегда вносит решающий вклад в победу.
— Кто вас разочаровал?
— Нет таких. На разочарующих сложно смотреть. Из лучших, конечно «Краснодар». Они на первом месте. А разочаровали те, которые внизу: «Нижний Новгород», «Оренбург».
— «Спартак» вас не разочаровал?
— «Спартак», наверное, не разочаровал, а не выполняет свои задачи, которые были поставлены перед сезоном.
После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 40 очками. На втором месте находится «Зенит» (39), а на третьем — «Локомотив» (37).