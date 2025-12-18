Выяснилось, запрашивал ли "Краснодар" полиграф по эпизоду с Кордобой и Вильягрой

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что ни "Краснодар", ни ЦСКА не запрашивали проверку эпизода с Джоном Кордобой и Родриго Вильягрой на полиграфе.

© ФК "Краснодар"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил прекратить производство по этому делу. Напомним, ранее Кордоба заявлял, что в перерыве матча 18 тура Премьер-Лиги "Краснодар" — ЦСКА (3:2) Вильягра оскорбил его на расовой почве.

"Кордоба говорит про оскорбления, а Вильягра — что он этого не говорил. Статья 122 о клевете неприменима. Если бы кто-то обратился к официальным лицам матча, но к ним никто не обратился. Ни один из клубов также не заявил о проведении экспертизы на полиграфе. Несколько лет назад тоже Кордоба оскорблял судей, мы сделали официальный перевод того, что он сказал. Нигде нет аудио, кто что говорил. К сожалению, на видео лицо Вильягры не видно — это пишет и сам "Краснодар". В интересах "Краснодара" было представить информативную запись, как мы и просили. Но был представлен материал технической записи и записи основного вещателя, где не слышно, о чем говорят игроки", — передает слова Григорьянца "Матч ТВ".

После матча Джон Кордоба выразил надежду, что Родриго Вильягра получит строгое наказание за свои слова в его адрес.