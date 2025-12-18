Выяснилось, вернется ли экс-защитник «Спартака» в РПЛ

Экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго не вернется в Россию этой зимой. Его агент Мохаммед Беншенафи заявил, что у француза нет предложений от клубов РПЛ.

© ФК «Спартак»

Жиго выступал за «Спартак» с сезона 2018/19 по сезон 2021/22, с командой завоевал Кубок России. Ранее защитник не исключил, что однажды может вернуться в РПЛ.

Жиго оценивается в 1,5 млн евро на Transfermarkt (на пике стоил 11 млн евро) и числится в составе «Лацио», однако в текущем сезоне не провел ни одного матча из-за травмы.

В заявке «Спартака» пятеро профильных центральных защитников – новички Кристофер Ву и Александер Джику, Руслан Литвинов, Срджан Бабич, а также Егор Гузиев.

Красно-белые идут шестыми после 18-го тура РПЛ.