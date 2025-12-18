Мареска может сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»

Мареска может сменить Гвардиолу в «Ман Сити» летом 2026 года. Тренер «Челси» будет одним из главных кандидатов в случае ухода Пепа (The Athletic)
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассматривается «Манчестер Сити» в качестве замены Пепу Гвардиоле в будущем.
По данным The Athletic, 45-летний итальянец – один из главных кандидатов «горожан» на случай ухода Пепа летом 2026 года.
Как сообщают многочисленные и хорошо информированные источники, растет вероятность того, что нынешний сезон будет последним для Гвардиолы в «Сити». Окончательное решение, вероятно, будет принято ближе к концу сезона.
Мареска, ранее работавший в молодежной команде «Ман Сити» и в штабе Пепа, пользуется популярностью среди руководителей клуба и, как ожидается, будет важной кандидатурой, если возникнет тренерская вакансия, но Энцо не будет единственным претендентом на этот пост.
Контракт Гвардиолы с «Сити» рассчитан до лета 2027 года, Марески с «Челси» – до 2029-го.
Орлов о Дзюбе: «Он как играющий тренер, трудно представить «Акрон» без него. Артем очень полезен – двигает все, подсказывает, куда бежать»
Экс-хавбек Марокко Хаджи о Ямале: «Он ошибся, выбрав сборную Испании – они не будут любить его так же, как марокканцы. Испанские журналисты говорят, что предпочитают Педри»
Квинси Промес: «Когда я выйду на свободу и наберу форму, я буду интересен любому клубу
Орлов о Дзюбе: «Он как играющий тренер, трудно представить «Акрон» без него. Артем очень полезен – двигает все, подсказывает, куда бежать»
Экс-хавбек Марокко Хаджи о Ямале: «Он ошибся, выбрав сборную Испании – они не будут любить его так же, как марокканцы. Испанские журналисты говорят, что предпочитают Педри»
Квинси Промес: «Когда я выйду на свободу и наберу форму, я буду интересен любому клубу