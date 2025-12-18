Промес хочет возобновить карьеру

Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес, находящийся под стражей, рассказал о желании продолжить футбольную карьеру.

- Когда меня освободят, я буду очень усердно тренироваться, чтобы набрать форму. Если я буду в хорошей форме, буду интересен любому клубу. Я почти уверен, что найду клуб, - сказал Промес De Telegraaf.

В феврале 2024 года суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Кроме того, летом 2023 года футболист был приговорен к 18 месяцам лишения свободы за нападение с ножом на своего двоюродного брата. Последним клубом голландца был арабский "Юнайтед".

За "Спартак" Квинси Промес выступал с 2014-го по 2018-й, а также с 2021 по 2023 год, став Чемпионом России (2016/2017) и обладателем Кубка России (2021/2022).