Спортдиректор «Черноморца» высказался об уходе Евсеева в «Динамо» Мх

Спортивный директор новороссийского «Черноморца» Владимир Бут заявил «Матч ТВ», что впервые слышит информацию о возможном переходе главного тренера команды Вадима Евсеева на аналогичную должность в махачкалинском «Динамо».

В четверг Legalbet сообщил, что Евсеев — кандидат на вакантный пост в «Динамо». После 18‑го тура РПЛ клуб из Махачкалы объявил об уходе Хасанби Биджиева.

— Впервые слышу об этом. Понимаете, в этом мире бывает спекуляций, — сказал Бут «Матч ТВ».

«Динамо» с 15 очками занимает 13‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

