Игрок «Урала» перешел в ЦСКА

Нападающий екатеринбургского «Урала» Максим Воронов стал игроком московского ЦСКА. Игрок подписал контракт с армейцами сроком на четыре года.

© ФК «Урал»

Воронову 18 лет. Он был воспитанником академии клуба. Играл в Юношеской футбольной лиге(ЮФЛ), где в двух сезонах забил 64 гола в 42 матчах. По итогам второго сезона Воронов стал лучшим бомбардиром турнира, опередив ближайшего преследователя на два десятка голов.

В июне 2024 года стал игроком основного состава екатеринбургской команды. 20 июля дебютировал в матче Первой лиги против ярославского «Шинника». В текущем сезоне нападающий «Урала» забил четыре мяча в 15 матчах Первой лиги. Всего за два сезона забил шесть голов.

В 2023-2025 годах играл за юношеские составы сборной России по футболу. За национальную команду отличился четырьмя голами в 9 матчах.

По итогам 21 тура Первой лиги «Урал» занимает в турнирной таблице второе место с 41 очком на своём счету. Лидирует воронежский «Факел» с 48 очками в активе.