Президент Ла Лиги высказался о будущем футбола

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал будущее футбола. Он признал влияние развития технологий на спорт, но всё же отверг радикальные изменения правил игры. Также Тебас подчеркнул важность традиций и человеческого фактора в футболе.

«Одиннадцать игроков против одиннадцати игроков – это по-прежнему будет оставаться игрой. Человеческий фактор по-прежнему будет иметь решающее значение. Менять правила для нас сложно. Мы не должны перегибать палку и перенимать модель Лиги чемпионов. Говорят, что футбол находится в кризисе, но он остаётся самым популярным и самым ценным видом спорта», – приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

