ЦСКА призвали подать в суд на нападающего «Краснодара» Кордобу

Бывший защитник ЦСКА и сборной Советского союза Владимир Пономарёв призвал привлечь нападающего «Краснодара» Джона Кордобу к отвественности за клевету.

© ПФК ЦСКА

«Получается, это клевета от Кордобы. В Европе легионеры так себя не ведут, а в России у них вседозволенность. ЦСКА мог бы обратиться по поводу клеветы. Нельзя просто так это оставлять. Пускай Кордоба докажет, что его оскорбляли. Надо на него в суд подать за клевету» - сказал Пономарёв.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не доказал вину полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры в проявлении расизма в матче против «Краснодара». Футболист не будет дисквалифицирован. Инцидент случился в матче 18 тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Нападающий быков Джон Кордоба в перерыве матча сказал защитнику ЦСКА Мойзесу, что подвергся расизму со стороны Родриго Вильягры.

«Краснодар» по итогам первой части сезона занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками на счету. ЦСКА идёт на четвёртом месте с 36 очками.