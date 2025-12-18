«Барселона» может купить защитника «Интера»

«Барселона» сделала запрос по центральному защитнику «Интера» Алессандро Бастони. Спортивный директор сине-гранатовых Деку недавно ездил в Милан с целью обсудить возможный переход 26-летнего игрока. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает Бастони в качестве потенциальной замены для центрального защитника Рональда Араухо, который ранее временно покинул команду, чтобы улучшить своё эмоциональное состояние. Подчёркивается, что «Барселоне» будет сложно приобрести Бастони в грядущем январе.

В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.